Otomobil çocuk parkına daldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir otomobil geri geri çocuk parkına daldı.

Olay, Besni ilçesi Yenikent Hasan Tütün Mahallesi Dr. Kemal Tabak Parkında meydana geldi. Münevver B. Yönetimindeki 02 HD 723 plakalı otomobil sürücü otomobili hareket ettirmek için gaza bastığı esnada otomobil geri geri parkın içine girdi. Otomobilin geri viteste olduğunu fark etmeyen sürücü ileri gitmek isterken geri gidince kaza kaçınılmaz oldu.

Kaza esnasında parkta kimsenin bulunmaması olası yaralanma ve ölüm yaşanmamasına neden oldu. Kazayı sürücüde yara almadan kurtardı. Parkta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



