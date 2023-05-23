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Otomobil dönmeye çalışan ticariye çarptı; 3 yaralı

23.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de otomobilin dönmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil dönmeye çalışan ticariye çarptı; 3 yaralı

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa-Denizli Karayolu Oğuz Mahallesi girişinde dönmeye çalışan A.G. kontrolündeki 20 RP 733 plakalı hafif ticari araca, O.Ü.’nün kullandığı 34 NS 777 plakalı otomobil çaptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücü O.Ü., yolcu konumunda bulunan M.Ü. ve hafif ticari aracın yolcu konumunda bulunan C.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenilen kazada, araçlar çekici ile kaldırılarak otoparka götürüldü.

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