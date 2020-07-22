Otomobil ile bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Saadet A. idaresindeki 11 DV 206 plakalı otomobil ile Utku T.’nin (11) kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

