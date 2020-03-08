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Otomobil karşı şeride böyle geçti

BURSA HABERLERİ  | 08.03.2020 19:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya böyle yansıdı.
Alınan bilgilere göre kaza, İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Adliye istikametinden Yeşil camiye doğru seyir halinde olan Serkan A. idaresindeki 16 KAF 13 plakalı otomobil, kavşağa hızlı girince arabanın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç kontrolden çıkararak karşı istikamete geçti. Bu sırada Yeşil Cami istikametinden gelen Ali S. idaresindeki 16 KNG 65 plakalı otomobile çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürücü Serkan A. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen Serkan A. idaresindeki araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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