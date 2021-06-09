Otomobil motorundan kurtarılan kediler Tekirdağ itfaiyesinin maskotu oldu

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da itfaiye erlerinin 3 yıl önce sıkıştığı araç motorlarından kurtardığı "Zarife" ve "Pakize" isimli kediler, itfaiyenin maskotu oldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İstasyonunda görevli ekipler, yaklaşık 3 yıl önce gittikleri iki farklı ihbarda araçların motorlarında sıkışan 2 yavru kediyi kurtardı.

Daha sonra istasyona getirilerek "Zarife" ve "Pakize" ismi verilen kediler, o günden bu yana itfaiye erlerine arkadaşlık ediyor.

Kendi aralarında para toplayarak kedilere mama alan ve onların bakımlarını yaptıran itfaiye erleri, boş zamanlarını da "can dostları" ile oynayarak geçiriyor.

Kedileri kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Ahmet Işık, AA muhabirine, o anları ilk gün gibi hatırladığını söyledi.

"Bir vatandaşın aracına kedi kaçtığı" ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini anlatan Işık, "O gün itfaiyede nöbetçi arkadaşlarla Pakize'yi kurtarmak için bayağı uğraşmıştık. Yavru kedinin patileri araç motorunun kayışına sıkışmıştı. 2-3 saatlik çalışma sonucu yaralı halde kediyi oradan çıkardık ve o günden sonra Pakize hep bizimle beraber. Artık 'itfaiyenin kadrolu kedisi' oldu diyebiliriz. 3 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.