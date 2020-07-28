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Otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ferhat Yıldırım’ın kullandığı 07 AHD 245 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Köprüsünü 100 metre geçtikten sonra refüje çıkarak palmiyeye çarptı.
Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, palmiyeye çarparak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ferhat Yıldırım, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

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