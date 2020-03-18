YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

BURSA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otobüsün çarptığı otomobil refüje çıktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otobüsün çarptığı otomobil refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, belediye tarafından peyzaj çalışması yeni bitirilen orta şeritteki ağaçlar zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa terminal yolunda meydana geldi. Şehir merkezinden Bursa istikametine seyir eden 16 S 8886 plakalı servis, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken sağ şeritten gelen 16SB 636 plakalı otomobile sağ arka kısmından çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaçları tek tek yerinden sökerek karşı şeride geçti. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Bursa Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:17
İkindi
16:40
Akşam
19:20
Yatsı
20:39

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Altın Eczanesi
Nilufer
Emirhan Eczanesi
Yildirim
Gülbahçe Eczanesi
Osmangazi
Ömeroğlu Eczanesi
Yildirim
Sağlık Eczanesi
Osmangazi
Setbaşı Eczanesi
Osmangazi
Günay Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.