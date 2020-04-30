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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 19:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çat köyünün Düdan mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çat köyünün Düdan mezrası yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan İsa Varal (50), olay yerinde hayatını kaybederken Aziz Ünal isimli 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden İsa Varal’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Sincik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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