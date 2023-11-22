Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Akçaabat ilçesinin Demirkapı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cemal Su yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil içerisinde bulunan Ali Muratoğlu’nun (43) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Ali Cemal Su ve Barış Türkan (45) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Barış Türkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ali Cemal Su’nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



