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Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı

İHA İHA
13.02.2024 13:44 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa -Çanakkale karayolu Tophisar Mahallesi yakınlarında 17 KP 227 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle sürücü Haşim G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlalık alana savrulan araç takla atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, araç sürücüsü Haşim G. ile otomobilde bulunan Muharrem D. ve Fahriye D.’yi yaralı olarak Karacabey Devlet Hastenesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Haşim G. ile Fahriye D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Muharrem D.’nin ise tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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