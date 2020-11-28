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Otomobil ters döndü: 4 Yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü.

Otomobil ters döndü: 4 Yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sümerevler Mahallesi Ağız ve Diş Hastanesi arkasındaki sokakta meydana geldi. Mehmet Bilgiç idaresindeki 02 AAU 702 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil ters döndü.
Otomobilde bulunan sürücü Mehmet Bilgiç, eşi Ayşe Bilgiç ve çocukları Yağmur Bilgiç ve Mustafa Bilgiç hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil ters döndü: 4 Yaralı

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