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Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

07.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobil, tır ve ATM'ye çarpan cipteki 2 kişi yaralandı.

Mehmet B. yönetimindeki 34 CVT 01 plakalı cip, Sinanköy yakınlarında Akif K. idaresindeki 34 SE 3530 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet B. park halindeki bir tıra, ardından ATM'ye çarparak durabildi.

Bölgedeki dinlenme tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Mehmet B. ve cipte bulunan torunu Batuhan B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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