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Otomobil tıra ok gibi saplandı, oğul öldü anne ağır yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.07.2020 20:13 | Son Güncelleme

Aydın Muğla Karayolunda meyanda gelen trafik kazasında bir otomobilin önünde seyreden tıra arkadan süratle çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Aydın Muğla Karayolunda meyanda gelen trafik kazasında bir otomobilin önünde seyreden tıra arkadan süratle çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan feci kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza akşam saatlerinde Çine-Yatağan arasında bulunan Yağcılar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çine’den Yatağan istikametine ilerleyen Vedat Kaya yönetimindeki 45 DR 377 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan 09 C 3764 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı olduğu gibi TIR’ın arkasına girdi ve araç adeta metal yığınına döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait AKS 110 kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Vedat Kaya olay yerinde hayatını kaybederken annesi Esma Kaya ağır yaralı olarak ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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