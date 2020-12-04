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Otomobilde uyuşturucu ile yakalandılar: 3 gözaltı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.12.2020 10:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; U.Y., A.A. ve V.G. isimli şahısların İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Zonguldak’a getirecekleri bilgisi üzerine ekipler hareke geçti. Alınan arama kararına istinaden Devrek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; araç içerisinde U.Y., A.A. ve V.G. isimli şüpheli şahıslar 10 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı (bong) ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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