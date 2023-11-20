Otomobilden yapılan hırsızlık kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Otomobilini park eden M.Ş., isimli vatandaş, sabah geldiğinde teyp ve bazı değerli eşyalarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen sürücü, gece saatlerinde otomobilinin yüzü maskesi ve kapüşönlü iki kişi tarafından soyulduğunu gördü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını alarak hırsızlığı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde otomobilin soyulduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Mesut Maviçiçek, içerisindeki değerli eşyaların çalındığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

