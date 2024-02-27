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  4. Otomobile çarpacağını anlayınca motoru bırakıp ayakta durdu: İlginç kaza anı kamerada

Otomobile çarpacağını anlayınca motoru bırakıp ayakta durdu: İlginç kaza anı kamerada

İHA İHA
27.02.2024 14:01
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Arnavutköy’de ara sokaktan çıkan bir otomobil sürücüsü cadde üzerinden gelen motosikletli ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü çarpacağını anlayınca ayakta durarak kendini düşmekten korurken ilginç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye doğru çıkan otomobil sürücüsü, hızla gelen motosikletliyi son anda fark ederek frene bastı. O sırada hızını alamayan motosikletli, çarpacağını anlayınca motosikleti bırakarak ayakta durdu. Motosiklet sürücüsü, düşmekten kurtulurken motor da araca çarptı. İlginç kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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