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Otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilin bisikletli sürücüye çarpma anı şehir hatları minibüsünün araç kamerasına takıldı. Kamera görüntülerinde otomobil sürücüsü, aniden önüne kıran bisiklet sürücüsüne arkadan çarpıyor. Otomobilin yavaş olması nedeniyle bisiklet sürücüsü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatıyor.

Olay geçtiğimiz Cuma günü Gençlik Mahallesi Alan Sokak'ta meydana geldi. Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyan bir öğrenci okuluna bisikletiyle giderken arkasından gelen otomobili fark etmedi. Okul bahçesine girmek isteyen genç, arkasından gelen otomobili fark etmeyerek ani bir şekilde sağa kırdı. Bunun üzerine seyir halindeki otomobil bisikletli gence çarptı. Çarpma sonucu öğrenci yola savurulurken, gencin yardımına otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan öğrenci için vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrenciyi ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Lüleburgaz bisiklet kaza otomobil

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