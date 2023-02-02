Otomobilin caddeye park edilmesine kızan esnaf, aracı forkliftle çöp konteynerine koydu

Alınan bilgiye göre, Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'ne tamir için getirilen bir otomobil, caddeye park edildi. Park edildiği yerde bir süre kalan aracın hatalı noktada olduğunu ileri süren başka bir esnaf, otomobilin kaldırılmasını istedi.

Aracın 2 gün boyunca çekilmemesine sinirlenen esnaf, forklift yardımıyla otomobili kaldırarak yol kenarındaki yan yana duran 4 çöp konteynerinin üzerine koydu. Otomobil daha sonra sanayi sitesi görevlilerince bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Bekir Uçvanoğlu, otopark sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Esnaf arkadaşımızın kilitli olan yerine aracını koyuyor, araba 2 gün duruyor. Bunu gerekli yerlere söylüyor, yardımcı olunmayınca o da sinirlenip aracı forklift ile kaldırmış çöplerin üzerine koymuş. Araba güvenlik tarafından alınıp otoparka çekildi." dedi.

Bu arada, tamir için sanayiye getirilen arabanın çöp konteynerlerinin üzerine konulduğu anlar güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

