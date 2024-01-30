Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B. (23) idaresindeki 16 ES 064 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, önce bisiklet ile ilerleyen Baki Kaçar’a (57), ardından park halindeki 20 ADE 969 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Kaçar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındığı öğrenildi.

