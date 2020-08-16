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Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 06 GMZ 61 plakalı otomobil Gökceboğaz Kavşağı’nda yolun karşısına geçmekte olan bisiklet sürücüsü E.D.’ye çarptı. Kazada yaralanan bisikletli, 112 ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsünün 2,76 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

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