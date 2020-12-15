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Otomobilin çarptığı çakal tedavi altına alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin çarptığı değerlendirilen çakal, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince teslim alınarak tedavisi için İstanbul’a sevk edildi.Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli mahallesinde bir çakala araç çarptığı ve yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye Tekirdağ DKMP ekipleri sevk edildi.

Otomobilin çarptığı çakal tedavi altına alındı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir otomobilin çarptığı değerlendirilen çakal, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince teslim alınarak tedavisi için İstanbul’a sevk edildi.
Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Türkmenli mahallesinde bir çakala araç çarptığı ve yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye Tekirdağ DKMP ekipleri sevk edildi. Ekiplerin teslim aldığı yaralı çakal, DKMP Tekirdağ İl Şube Müdürlüğü’nde veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinin ardından muhtemel kırığa müdahale yapılabilmesi için İstanbul Çekmeköy’de bulunan hayvanat bahçesine cerrahi tedavi ve bakım için gönderildi.
Yaralı çakalın tedavisinin tamamlanması ve iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi.

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