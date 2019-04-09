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Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular

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GÜNDEM  | 09.04.2019 22:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye (18), otomobil çarptı. Yağmur altında yerde yatarak ambulans bekleyen Efe'ye, ıslanmasın diye çevredekiler şemsiye tuttu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit’in Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye, Yicel Y. yönetimindeki 10 RP 957 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Efe'nin çevredekiler ve okul arkadaşları yanına giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sırasında yağmur yağması nedeniyle çevredekiler Efe'nin ıslanmaması için sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Efe ilk müdahalesinin ardından Edremit Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahime Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından sürücü Yücel Y. ise gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir şemsiye yaralı

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