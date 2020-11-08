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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.11.2020 13:30 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, otomobil motosiklete çarptı.

Adıyaman’da, otomobil motosiklete çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken motosikletten düşen sürücü ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Vedat Ö., idaresindeki 02 LA 830 plakalı motosiklete Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi önünde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü aracıyla beraber hızla olay yerinden kaçarken motosiklet sürücüsü Vedat Ö., ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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