YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

20.12.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, Milas - Ören karayolu Karacahisar mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekizköy’de ikamet eden ve bu sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere evinden ayrılan 86 yaşındaki Mustafa Bilge’ye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Bilge’ye çarpan otomobil olay yerinden kaçarken, yaralıya ilk müdahale yoldan geçen sağlık personeli Mehmet Aslan tarafından yapıldı.

112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Bilge’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilge’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, güvenlik güçleri kazaya karışan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum’da okullara 5 milyon 623 bin lira ödenekBodrum’da okullara 5 milyon 623 bin lira ödenek
Diyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildiDiyarbakır’da 82 gün küvezde kalan üçüz bebek taburcu edildi
Soğuk hava bir tek onları güldürüyorSoğuk hava bir tek onları güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
milas

Muğla Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:09
Öğle
13:09
İkindi
15:39
Akşam
17:59
Yatsı
19:21
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.