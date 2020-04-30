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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

MARDİN HABERLERİ  | 30.04.2020 23:12 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Olay akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 88 yaşındaki Fasla El Ali ismindeki yaşlı kadına Mardin istikametine doğru giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Durumu ağır olan kadını sağlık ekipleri ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

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