YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

25.06.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Mahallesi Dr. Vahdi Yamalik Caddesi'nde yapılan düğün alanına giren E.D. yönetimindeki 42 AY 616 plakalı otomobil, beş kişiyi yaraladı.

Yaralanan K.K, K.G.K, M.T, H.K. ve Y.K. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.K, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı:İçişleri Bakanı Soylu, Türk İslam Dünyası 1. Şehit-Gazi Aileleri Kurultayı'na telefonla bağlandı:
Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştüAmasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü
YÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajıYÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı

Konya Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:22
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.