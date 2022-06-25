Otomobilin düğün alanında beş kişiyi yaralamasını güvenlik kamerası kaydetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin düğün yapılan alana girerek beş kişiyi yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gazi Mahallesi Dr. Vahdi Yamalik Caddesi'nde yapılan düğün alanına giren E.D. yönetimindeki 42 AY 616 plakalı otomobil, beş kişiyi yaraladı.

Yaralanan K.K, K.G.K, M.T, H.K. ve Y.K. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan K.K, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Sürücü ile otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.



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