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Otomobilin motor kısmına giren kedisini çıkarmak için saatlerce gözyaşlarıyla dil döktü

11.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de girdiği otomobilin motor kısmından çıkamayan kedi, sahibinin saatlerce gözyaşlarıyla dil dökmesinin ardından “Tarçın” isimli kedisine kavuşabildi.

Edirne’de bir pakta “Tarçın” isminde kedisiyle ve kızıyla birlikte hava almaya çıkan Bahar Canan, daha sonra kedisini ellinde kaçırdı. Kalabalıktan korkan “Tarçın” isimli kedi, mahallede bulunan bir otomobilin motor kısmına girerek bulunduğu yerde sıkıştı.
Daha sonra ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kediyi çıkaramayınca Bahar Candan, kediyi kendi çabalarıyla çıkarmaya çalıştı.

Saatlerce “Tarçın” isimli kedisini çıkarmak için büyük çaba harcayan Candan, kedisine gözyaşları içinde dil döktü.
Daha sonra otomobilin başına gelen vatandaşın araç kaputunu açmasıyla “Tarçın” isimli kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kedisine kavuşarak mutluluk gözyaşları döken Bahar Candan, büyük sevinç yaşadı.

Daha sonra Bahar Candan, kızı Ece ve “Tarçın” isimli kedisiyle birlikte evin yolunu tuttu.

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