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Otomobilin stepnesi ve hava filtresinde gümrük kaçağı bıçak ve muşta bulundu

14.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin stepnesi ve hava filtresinde gümrük kaçağı bıçak ve muşta bulundu

ŞANLIUFRFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilde gümrük kaçağı 290 sustalı bıçak ile 40 bıçaklı muşta ele geçirildi.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir otomobil durumundan şüphe edilerek durduruldu.

Ekiplerce kapsamlı arama yapılan otomobilin stepnesi, ön çamurlukları ve hava filtresi bölümlerinde gümrük kaçağı 290 sustalı bıçak ve 40 bıçaklı muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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