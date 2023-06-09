YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

09.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarılar istikametine gitmekte olan Rıdvan Deniz’in kullandığı 17 ADM 795 plakalı otomobille Sarılar’dan gelip Çamlık istikametine gitmekte olan Sultan Gül’ün kullandığı 07 ELK 11 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert ettiSaplantılı aşık otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti
Bilecik futbol tarihinde yine bir ilk yaşandıBilecik futbol tarihinde yine bir ilk yaşandı
Ordu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldıOrdu’da esrarengiz olay: Denizden ikinci ceset çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:22
Yatsı
21:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Ekinci eczanesi
Dosemealti
Celepoğlu eczanesi
Manavgat
Aydoğdu eczanesi
Alanya
Filiz eczanesi
Alanya
Ereğli anil eczanesi
Kepez
Karamanli eczanesi
Muratpasa
Yiğit eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.