Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarılar istikametine gitmekte olan Rıdvan Deniz’in kullandığı 17 ADM 795 plakalı otomobille Sarılar’dan gelip Çamlık istikametine gitmekte olan Sultan Gül’ün kullandığı 07 ELK 11 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.

