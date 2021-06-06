Otomotiv endüstrisi mayıs ayında 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye ihracatının son 15 yıldır sektörel bazda birincisi olan otomotiv endüstrisi, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,5 artışla 1,9 milyar dolar ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, geçen ay tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı çift haneli artışlar kaydetti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da çift haneli düşüş gösterdi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına yüksek oranlı artışlar görüldü.

Yılın 5 ayında ise otomotiv endüstrisi ihracatı geçen senenin ocak-mayıs dönemine kıyasla yüzde 37 artışla 12 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte ortalama aylık ihracat 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ihracatı ise 1,9 milyar dolar ile aylık ortalamanın altında kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yarı iletken çip sorunu nedeni ile ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermesi, tam kapanma tedbirleri ve bayram tatili, mayıs ayı ihracatının aylık ortalamaların altında kalmasında etkili oldu." ifadesini kullandı.