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Otomotiv sektörü haziranda 2,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

05.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: - "Otomotiv endüstrisi olarak çip krizi ve enerji maliyetleri gibi birden çok sorunla mücadele etmemize rağmen haziranda bu yıl aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık"

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin haziran ayı ihracatı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin haziran ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artışla 2,8 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 6 ayında ihracat yüzde 6,1 artarak 15,3 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında haziranda "tedarik endüstrisi"nde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 1 milyar 193 milyon dolara, "binek otomobil" dış satımı yüzde 44 artarak 876 milyon dolara, "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı yüzde 14,5 yükselişle 142 milyon dolar ulaştı, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı ise yüzde 16 azalışla 381 milyon dolar olarak kaydedildi.

Diğer ürün grupları arasında yer alan "çekiciler"de geçen ay 140 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 182 artış yaşandı.

- En büyük pazar Almanya’ya yüzde 20 artış

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 20 artışla 403 milyon dolar olarak gerçekleşti. Endüstrinin büyük pazarlarından Fransa'ya yüzde 39 artışla 363 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 3 yükselişle 284 milyon dolar ihracat yapıldı.

Polonya'ya yüzde 107, İspanya'ya yüzde 52, ABD'ye yüzde 12, Belçika'ya 33, Portekiz'e yüzde 211 ihracat artışı, Slovenya'ya yüzde 5 ve Rusya Federasyonu'na da yüzde 24 ihracat düşüşü olduğu belirlendi.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliğine (AB) haziran ayında yüzde 27 artışla 1 milyar 865 milyon dolar ihracat yapılırken, AB ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay diğer Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Ülkelerine yüzde 9 ihracat artışı kaydedildi.

- "Yıl sonunda hedefimizi geçeceğimize inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, bu yılın ilk yarısında otomotiv endüstrisi ihracatının geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artışla 15,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ocak-haziran döneminde ortalama aylık ihracatın 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisi olarak çip krizi ve enerji maliyetleri gibi birden çok sorunla mücadele etmemize rağmen haziranda bu yıl aylık bazdaki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Tedarik endüstrisi, binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydederken Polonya, İspanya ve Portekiz'e de yüksek oranlı artışlar kaydettik. Aynı şekilde yılın ilk yarısında da yüzde 6 oranında artış kaydettik. Otomotiv ihracatımızda artış grafiğinin süreceğine ve yıl sonunda hedefimizi geçeceğimize inanıyoruz."

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