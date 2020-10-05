Otomotiv sektöründe yaşadığı yedek parça sorununa hurda araçları parçalayarak çözüm buldu

Isparta’da faaliyet gösteren girişimci, daha önce sektörde yaşadığı yedek parça sıkıntısından yola çıkarak bin 100 metrekarelik alanda oto yedek parça dükkanı açtı. Kentte en büyük yedek parça dükkanına sahip olan Erçelik, “Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor” dedi.

Isparta’da otomotiv sektöründe hizmet veren Mahmut Erçelik, daha önce kaportacı olarak çalışırken, aradığı yedek parçaları bulamaması üzerine harekete geçti. 4 yıl önce bir fikirle yola çıkan Çelik, kentte en büyük otomobil çıkma yedek parça dükkanını açtı. Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmete açtığı 1100 metrekare alanda satın altığı hurda ve kazalı araçları parçalara ayıran Erçelik, bu parçaları tek tek satıyor. Milyonlarca otomobil parçasının bulunduğu dükkanda Erçelik, her bir çıkma parçanın yerini de biliyor.

“Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor”

Otomotiv sektöründe daha önce kaportacı olarak çalıştığını belirten Mahmut Erçelik, araç yedek parçada sürekli olarak sorun yaşanması üzerine 4 yıl önce bu işe karar verdiğini söyledi. Erçelik, “Sürekli olarak çıkma yedek parça aramaya çıkıyorduk. Bu yüzden bu sektöre atılmaya karar verdik. Kazalı ve sigorta şirketlerinden hasarlı araçları alıyoruz. Daha sonra o araçları hurdaya düşürüp, hurda belgeli olarak parça parça satıyoruz. Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor. Bu rakam aracına göre de değişiyor. Tek tek parçalara ayırırsak bu rakamlara ulaşabiliriz” dedi.