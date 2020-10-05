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Otomotiv sektöründe yaşadığı yedek parça sorununa hurda araçları parçalayarak çözüm buldu

ISPARTA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:13 | Son Güncelleme

Isparta’da faaliyet gösteren girişimci, daha önce sektörde yaşadığı yedek parça sıkıntısından yola çıkarak bin 100 metrekarelik alanda oto yedek parça dükkanı açtı.

Isparta’da faaliyet gösteren girişimci, daha önce sektörde yaşadığı yedek parça sıkıntısından yola çıkarak bin 100 metrekarelik alanda oto yedek parça dükkanı açtı. Kentte en büyük yedek parça dükkanına sahip olan Erçelik, “Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor” dedi.
Isparta’da otomotiv sektöründe hizmet veren Mahmut Erçelik, daha önce kaportacı olarak çalışırken, aradığı yedek parçaları bulamaması üzerine harekete geçti. 4 yıl önce bir fikirle yola çıkan Çelik, kentte en büyük otomobil çıkma yedek parça dükkanını açtı. Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmete açtığı 1100 metrekare alanda satın altığı hurda ve kazalı araçları parçalara ayıran Erçelik, bu parçaları tek tek satıyor. Milyonlarca otomobil parçasının bulunduğu dükkanda Erçelik, her bir çıkma parçanın yerini de biliyor.

“Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor”
Otomotiv sektöründe daha önce kaportacı olarak çalıştığını belirten Mahmut Erçelik, araç yedek parçada sürekli olarak sorun yaşanması üzerine 4 yıl önce bu işe karar verdiğini söyledi. Erçelik, “Sürekli olarak çıkma yedek parça aramaya çıkıyorduk. Bu yüzden bu sektöre atılmaya karar verdik. Kazalı ve sigorta şirketlerinden hasarlı araçları alıyoruz. Daha sonra o araçları hurdaya düşürüp, hurda belgeli olarak parça parça satıyoruz. Bir araçtan yaklaşık 8-10 bin arasında parça çıkabiliyor. Bu rakam aracına göre de değişiyor. Tek tek parçalara ayırırsak bu rakamlara ulaşabiliriz” dedi.

“Alanımız yetersiz geliyor”
Hizmet verdikleri alanın yetersiz geldiğine değinen Erçelik, bu işi daha da geliştirmek istediğini ancak bu konuda yer sıkıntısı yaşadığını belirtti. Araçların hacim olarak büyük olması dolayısıyla alanın kendilerine yetmediğini kaydeden Erçelik, “Sürekli araç alıyoruz, araçları dağıttıkça malzeme çoğalıyor. O yüzden alanımız yetersiz geliyor” diye konuştu.

“Bütün araçların yedek parçalarını bulmak mümkün değil”
Sektörde bütün araçların yedek parçalarını bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Mahmut Erçelik, “Belirli bir seviyeye kadar gelebiliriz. Araç çeşidi ve alternatifi çok ama hepsini alamayız. İl içi ve il dışına satış yapıyoruz. İnternet üzerinden de parça sattığımız için kargo ile gönderim sağlıyoruz” dedi.

“İstenilen parçaya rahatlıkla ulaşabiliriz”
Erçelik, milyonlarca araç parçası içerisinden istediğini bulabildiğini belirterek, “Malzemelerimiz raflama sistemi olduğu için mekanik, elektronik, kaporta aksamı olsun bütün hepsi ayrı ayrı yerlerde. Birisi geldiğinde şu marka aracın şu parçasını arıyorum dediğinde rahatlıkla ulaşırız. Zaten söktüğümüz parçaların üzerine yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

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