Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda dereceye giren projeler açıklandı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda birinciliğe 383 proje arasından "Steer-By-Wire" projesi layık görüldü.

Birliğin, sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla "Hareketlilik ekosisteminde çözümler" temasıyla organize ettiği yarışmanın ödül töreni, çevrim içi yapıldı.

Törende konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl 250 bin lira olan toplam ödül tutarını bu yıl 500 bin liraya çıkardıklarını söyledi.

Kazanan projelere İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği kapsamında kuluçka hakkı vereceklerini belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda dereceye giren ilk 5 projemiz için fikri ve mülkiyet hakları partnerimiz Adres Patent'ten patent tescili hakkı vereceğiz. Automechanika partnerliğinde Almanya'da gerçekleştirilecek Automechanika Frankfurt 2022 Fuarı'na ilk üç yarışmacımıza seyahat ve konaklama masraflarıyla katılım imkanı sağlayacağız. Ayrıca 18-21 Kasım 2021'de İstanbul’da gerçekleştirilecek Automechanika İstanbul Plus Fuarı'nda ilk 5 finalistimizin, fuar sırasında fiziksel ödül töreni organizasyonuna katılımı ve fuarın 'e-mobility-start up' bölümüne katılarak markalarını ve projelerini tanıtma fırsatı sağlanacak."

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu da bugüne kadar 12 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 binden fazla başvurunun değerlendirildiğini ve 107 projenin ödül almaya hak kazandığını, 1 milyon 700 bin liranın ödül hak eden projelere dağıtıldığını aktardı.

TAYSAD Organize Bölgesi'nde Girişim Evi açtıklarını dile getiren Burhanoğlu, şunları kaydetti:

"Girişimcileri yatırımcılarla buluşturduğumuz bu ziyaretlerde projelerin hayata geçebilmesi için çok önemli destekler alıyoruz. Bu faaliyetler sonucunda desteklediğimiz projeler 104 milyon lira yatırım aldı, 104 milyon lira ciroya ve 590 kişilik istihdama ulaştılar. 350 milyon lira da değerleme rakamına ulaşmışlar. Ayrı bir gurur da bizim destek verdiğimiz girişimcilerin yüzde 65 faaliyetlerine devam ediyor, yüzde 48'i de şirketleşmiş durumda. Gururla söyleyebiliriz ki Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması artık bu ekosistemin önemli bir yapı taşı oldu."

Konuşmaların ardından dereceye giren projeler açıklandı. 383 proje arasından birinciliğe "Steer-By-Wire" projesiyle Technische Hochschule Ingolstadt'ta eğitim gören Can Acar layık görüldü. 140 bin liralık büyük ödülün sahibi olan Steer-By-Wire Projesi kapsamında, otonom sürüşü gerçek kılarak sürücüyü yolcuya dönüştürecek sürüş sistemi geliştirildi.

Yarışmada ikinciliği "HydroBorPEM Fuel Cell Technologies" projesi ile alan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinden Erhan Demircioğlu, 120 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Üçüncü seçilen "Advoard Robotics" projesinin sahibi Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Pınar Oğuz Ekim de 100 bin lira ödül kazandı.

Ayrıca, "Hibrid Konum Kontrol Sistemleri" ile Bursa Uludağ Üniversitesinden Çağatay Karademir'in 80 bin liralık dördüncülük ödülünü, "Hologram Görüntüsü ve Yapay Zeka Teknolojisine Sahip Akıllı Araç Asistanı" projesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinden Serdar Sultanoğlu'nun da 60 bin liralık beşincilik ödülünü kazandığı duyuruldu. Acar, yarışmada geçen yıl "Otomotiv Sistemleri İçin Teşhis ve Güç Yöneticisi" projesi ile beşinci olmuş ve 30 bin lira kazanmıştı.

