Otonom konusunda Waymo ile işbirliği yapacak

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan birtakım raporların Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın Waymo ile ortaklık yapacağını işaret etmesi sektörde büyük bir heyecan yarattı. Söz konusu ortaklığın tarafları dünyanın en büyük otomotiv ittifakı ile otonom sürüş teknolojilerinin aranılan ismi Waymo olunca haliyle sektördeki heyecan katsayısı kısa sürede yükseldi.
Konu ile ilgili mevcut raporlar Renault-Nissan İttifakı’nın bir süredir Waymo ile ortaklık düşündüğünü gösteriyor. Üçlü otomobil üreticisinin ABD merkezli otonom sürüş teknolojileri geliştirme şirketi Waymo ile otonom taksiler ve otonom sürüş teknolojilerini içeren diğer birtakım hizmetleri geliştirmek için bir araya gelmek istediği biliniyor. Görüşme sürecinin kısa bir süre önce başladığı ve iki tarafında anlaşmaya çok yakın olduğu da bilinen diğer önemli detaylardan.
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı Waymo ile ilkbahar aylarında nihai bir anlaşmaya varabilir!
Üçlü ittifakın basın sözcüsü Nicholas Twork, ortaya çıkan haberler üzerine hemen bir açıklamada bulundu. Açıklamasına “Açıklayacak bir şeyimiz yok” diyerek başlayan Twork, söz konusu raporların spekülasyonlara dayandığını ve söylentilerin ötesine geçmediğini ifade etti. Waymo ise yorum yapmaktan kaçındı.
Ancak biliyoruz ki Waymo, sahip olduğu otonom sürüş teknolojileri için yeni üretim ortakları arıyor. Geçtiğimiz aya ait raporlara göre şirket sadece bir ay içinde 12’den fazla otomobil üreticisi ile bir araya geldi. Şüphesiz bu otomobil üreticilerinden biri de Renault-Nissan İttifakı. Ancak biz yine de farazi konuşmayalım. Raporların doğruluğunun en yakın ihtimalde önümüzdeki ilkbahar aylarında kanıtlanabileceğini belirtelim. Yani ortaklık durumu birkaç aya tam olarak netleşecektir.
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