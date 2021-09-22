YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Otopark görevlisinin dikkati dolandırıcılığı engelledi

Otopark görevlisinin dikkati dolandırıcılığı engelledi

22.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otopark görevlisinin dikkati dolandırıcılığı engelledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir kişi, otopark görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, M.O'yu (71) telefonla arayıp kendini polis olarak tanıtan kişi, "kimlik bilgilerinin terör örgütü üyelerince ele geçirildiği" bahanesiyle bankadaki parasını vereceği hesaba havale etmesini istedi.

Banka şubesine gelerek hesabındaki 31 bin lirayı çeken M.O, otoparktaki aracına binip panikle başka banka şubesine gitmek istediği sırada otopark görevlisi Sercan Kulaçlı'nın dikkatini çekti.

M.O. ile görüşen Kulaçlı, vatandaşın dolandırılmak istendiğini anlayıp, caddede devriye görevi yapan polis ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

- Otopark görevlisi ödüllendirildi

Dikkati sayesinde mağduriyeti önleyen Kulaçlı, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatı üzerine çeyrek altınla ödüllendirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç, belediyeye davet edilen Kulaçlı'ya hediyesini verdi.

Kulaçlı'yı tebrik eden Dirikoç, "Otopark görevlisi genç kardeşimize örnek davranış sergilediği için teşekkür ediyoruz. Dikkati sayesinde bir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
Urartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcıUrartuların son görkemli kalesiydi! Çöplüklerinde bulunanlar şaşkına çevirdi: Çok çarpıcı
Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyorTarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan at ahırı müzeye dönüştürülüyor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:39
İkindi
16:05
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Onur Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.