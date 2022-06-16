YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

Otopark Yönetmeliği'nde değişiklik

16.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dükkan ve mağaza kullanımlarında daha önce her 40 metrekare için bir otopark düzenlenmesi şartı 50 metrekare olarak değiştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni yönetmelikle mesafe kuralını değiştiren bakanlık, teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafedeki 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2 bin metreye çıkardı.

Ayrıca, otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralını da 5 yıla yükseltti.

Ödeme kolaylığı sağlamak için değişikliğe giden Bakanlık, bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme hariç, kalan yüzde 75'lik bedelin ödeme süresini iskan tarihini geçmemek kaydı ile18 aydan 36 aya çıkardı.

Bakanlık, riskli yapıların yerine yapılacak yapılardaki otoparklar için de düzenlemeye gitti.

Buna göre, 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü, geçici parklanma yöntemi ile iskan verilebilmesi kuralı 1 Temmuz 2023'e kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.

Dükkan ve mağaza kullanımlarında daha önce her 40 metrekare için bir otopark düzenlenmesi şartı 50 metrekareye yükseltildi. Sit alanlarında ise belediyelere bunu 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım ProgramıTRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı
Bursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldiBursa'da yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldüSancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Duvarı yıkarak evinden çıkarttılar! “4 yıldır yıkanmıyorum”

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.