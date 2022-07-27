otoplus, Pilot Garage'a ortak oldu

İSTANBUL (AA) - letgo'nun ikinci el araba alım satımındaki iş modeli otoplus, Türkiye'nin 72 şehrinde 300 noktada oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage’ın yüzde 25 hissesini satın alarak şirkete ortak oldu.

Otoplus ile Pilot Garage arasındaki ortaklık anlaşmasına ilişkin İstanbul’da bir otelde imza töreni düzenlendi.

letgo Üst Yöneticisi (CEO) Johan Nel, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu yatırım, Türkiye’de ikinci el sektöründe lider bir şirket yaratma stratejimizde önemli bir adımı temsil ediyor. Bundan bir buçuk yıl önce Pilot Garage ile Türkiye genelinde başlattığımız iş birliğini somut bir yatırıma dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu birliktelikten aldıkları güçle, dijitalden fiziksele uçtan uca bir müşteri deneyimi yaratarak ikinci el araba alışverişinin tüm süreçlerini sahiplenen güvenilir çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Nel, "Pazarda yaşanan zorlukları görüyor ve sektörün gelişmesine yardımcı olacak çözümler bulmaya devam ediyoruz.

Türkiye’de 300 noktada oto ekspertiz alanında TSE standartlarında hizmet veren Pilot Garage ile güç birliği yaparak bu hedefimizi çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

-"otoplus açısından global anlamda ilk satın alma"

Nel ayrıca otoplus açısından global anlamda böyle bir satın almanın ilk kez Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye ikinci el araç sektörü son derece hareketli, dinamik ve büyük bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve bu pazara yatırım yapmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

-"ÖTV'de düzenleme beklentisi satışları etkiledi"

Letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan ise sorulan bir soru üzerine geçen yıl 3 bin bu yıl ise yaklaşık 5 bin adetlik satış gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Noyan son günlerde gündeme gelen ÖTV’de değişiklik beklentisinin satış tarafına hemen yansıdığını belirterek, "Yani tüketici tarafında bir kararsızlık söz konusu oluyor bu gibi açıklamalar gelince. Bunun etkilerini son günlerde görmeye başladık." dedi.

Yatırım miktarını şu anda açıklamamayı tercih ettiklerini belirten Noyan, ancak bunun sektörde çok büyük bir ivme getirebilecek kadar büyük bir yatırım olduğunu söyledi.

- "Yenilikçi bir bakış açısı getirecek"

Pilot Garage Kurucu CEO'su Cihan Emre ise bu ortaklığın ikinci el araç sektörüne güven kazandıracağını ve yenilikçi bir bakış açısı getireceğini ifade etti.

İki markanın buluşmasının sektörde büyük bir heyecan yaratacağını dile getiren Emre, "Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana 10 milyondan fazla aracın ekspertiz işlemini yaparak çok geniş bir portföye sahip olduk. Türkiye’de ikinci el alışverişte en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan letgo’nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olan otoplus ile böylesi güçlü bir ortaklığa imza atmamız önümüzdeki dönemde sektöre daha birçok yenilik kazandıracak olmamızın başlama vuruşudur." ifadelerini kullandı.

-Ortaklık anlaşması, iş birliğini yatırıma dönüştürdü

Toplantı sonrası aktarılan bilgilere göre, Pilot Garage ile bir buçuk yıl önce iş birliği yaparak hizmet ağını 26 şehirde 63 noktaya çıkaran otoplus, bu ortaklık ile ikinci el araç sektörünün kurumsallaşması yönünde önemli bir adım attı. İş birliklerini derinleştirerek yatırıma dönüştüren otoplus ve Pilot Garage, dijital ve fizikseldeki deneyimlerini entegre ederek müşterilerine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araç alım-satım ve ekspertiz imkanı sunacaklar.

Bu sayede ekspertiz, alım ve satım işlemleri daha kurumsal ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Önümüzdeki dönemde yenilikçi projeler hayata geçirmeyi planlayan otoplus ve Pilot Garage, sektörün rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyor.

-otoplus, alışveriş sürecinin tamamına yönelik çözüm sunuyor

Türkiye'de ikinci el araba alım satımında yaşanan sorunlara kalıcı olarak çözüm getirmek amacıyla Aralık 2020'de kurulan otoplus, letgo'nun ikinci el araçtaki kurumsal iş modeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İkinci el araba alışverişini dijitalden fiziksele daha güvenli, kolay ve kurumsal hale getirmeyi amaçlayan marka, letgo’nun dijitaldeki tecrübesini fiziksele entegre ederek müşteri deneyiminin tamamını sahipleniyor.

