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Otostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybetti

İHA İHA
12.03.2024 12:38
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Diyarbakır-Siverek kara yolu üzerinde otostop çeken genç, bindiği tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu kazada hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Otostop çeken şahıs bindiği tırda hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolu 60. kilometresinde Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden 42 V 2009 plakalı palet yüklü tır, arıza yapan yol kenarındaki plakası öğrenilemeyen parke taşı yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada 42 V 2009 plakalı tır içerisindeki otostop çektiği öğrenilen şahıs hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü çevredeki hastaneye kaldırırken, otostop çeken şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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