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Otovınn'dan çalışanlarına yeni yıl müjdesi

31.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otovınn Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Bakırtaş: - "Her yıl ocak ayında belirlediğimiz maaş zam artış oranlarını ise yıl sonu yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda iyileştirme zammına ek olarak yüzde 25’lik bir zam kararı daha aldık"

İSTANBUL (AA) - Otovınn Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Bakırtaş, "Yıl sonu yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda iyileştirme zammına ek olarak yüzde 25’lik bir zam kararı daha aldık." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobil hizmet platformu Otovınn, geçen ay yönetim kurulu toplantısı neticesinde enflasyonla mücadele kapsamında, çalışanlarının refahını ve hayat şartlarını iyileştirici adımlarına devam etme kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otovınn Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Bakırtaş, "Döviz kurlarındaki hızlı yükselişe bağlı olarak temel gıda maddeleri başta olmak üzere pek çok alanda meydana gelen olumsuz durumun çalışma arkadaşlarımızı etkilememesi için kasım ve aralık ayı maaşlarında yüzde 15’lik bir artış yapmıştık. Her yıl ocak ayında belirlediğimiz maaş zam artış oranlarını ise yıl sonu yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda iyileştirme zammına ek olarak yüzde 25’lik bir zam kararı daha aldık. Bir aile olmanın sorumluluğu ile hareket ederek günden güne büyüyen ve dünyaya açılan Otovınn, Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı, çalışma arkadaşlarından, üye iş yerlerinden ve iş ortaklarından da hiçbir zaman esirgemeyecektir." ifadelerini kullandı.

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