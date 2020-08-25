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OTSO: “Karadeniz’deki doğalgaz keşfi yeni müjdelere vesile olsun”

ORDU HABERLERİ  | 25.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Doğalgaz arama faaliyetlerinin netice verdiği Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunması ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Ordu Ticaret ve Sanayi (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu müjdeli gelişmenin Türkiye ekonomisi adına yeni bir başlangıca işaret ettiğini vurguladı.Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülke geleceği için önemli bir kazanım olduğunu belirten Şahin, “Temennimiz bu müjdeli başlangıcın yeni rezervlerin bulunmasına vesile olmasıdır.

OTSO: “Karadeniz’deki doğalgaz keşfi yeni müjdelere vesile olsun”

Doğalgaz arama faaliyetlerinin netice verdiği Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunması ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendiren Ordu Ticaret ve Sanayi (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan bu müjdeli gelişmenin Türkiye ekonomisi adına yeni bir başlangıca işaret ettiğini vurguladı.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülke geleceği için önemli bir kazanım olduğunu belirten Şahin, “Temennimiz bu müjdeli başlangıcın yeni rezervlerin bulunmasına vesile olmasıdır. Özellikle savunma sanayinde yerli ve millilik oranının yükselmesi terörle mücadelede ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza atmasını sağladı. Şimdide enerji başta olmak üzere diğer sektörlerde de benzer bir sürecin yaşanacağına dair beklentilerimiz artmıştır” dedi.
“Türkiye’nin 2023 yılında kendi doğal gazını üretip kullanan bir ülke haline gelmesiyle ithalat faturamız azalacak, aynı zamanda bu rezervin kullanılmaya başlaması üretim süreçlerinde enerji girdi maliyetlerinin düşmesine sebep olacaktır” diyen Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Enerji ithalatının azalması ve üretim sürecinde harcanan enerji maliyetlerinin düşmesi yatırımcıların önünü açacak ve özel sektörde rekabeti artıracaktır. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde açıklanan bu müjdeli haber ülkemiz için önemli bir kazanım olmuştur. Temennimiz devam eden arama çalışmalarında yeni ve daha büyük rezervlerin bulunarak ülke ekonomisine kazandırılmasıdır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerimizin bu konuda verdiği beyanatlar da umut vericidir.”
Türkiye’nin kendi enerjisini üretmesi adına yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Şahin, “Bu vesile ile Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, bu tarihi başarıya liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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