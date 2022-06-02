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Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı

02.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları Karabük'te başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Lig 2. etap müsabakaları başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda yapılan maçlara, 14 takım 236 sporcu katıldı.

Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Enes Akın, açılış seremonisinde 4 gün sürecek maçlarda tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Karabük olarak bu yıl farklı branşlardaki spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Çeşitli branşlardaki müsabakaların haziran sonuna kadar devam edeceğini belirten Güven, "Amacımız sporun tabana yayılması. Sizler gibi değerli kardeşlerimizin sosyal hayatın içinde bulunmalarını sağlıyoruz. Sizler ilimizin gönül elçisi olarak buraları tanımanızı istiyoruz." dedi.

Müsabakalar sonucu final grubuna çıkacak 6 takım ile küme düşecek 4 takım belli olacak.

Maçlar, 5 Haziran'da sona erecek.

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