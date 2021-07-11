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Oussama Haddadi'den Türk vatandaşlığı açıklaması

11.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinden Oussama Haddadi, açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki futbolun Fransa’dan daha iyi olduğunu kaydeden Tunuslu oyuncu, 1 ay sonra Türk vatandaşlığına geçeceğini ve adının ise Mehmet olacağını dile getirdi.

Oussama Haddadi'den Türk vatandaşlığı açıklaması

Oussama Haddadi, birçok kulüpten transfer teklifi aldığını ancak Yeni Malatyaspor’u tercih ettiğini söyleyerek, "Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için burayı seçtim. Şartlar çok iyi, takımdaki ambiyans iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Yeni Malatyaspor’a geldim. İrfan hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve İrfan hocayla bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız" dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ FUTBOL FRANSA’DAN İYİ”

Haddadi, Türkiye’de oynanan futbol hakkında, “Türkiye çok güzel bir ülke. Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye’deki futbol seviyesi Fransa’dan daha iyi. Fransa’da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

"1 AY İÇERİSİNDE TÜRK VATANDAŞI OLACAĞIM"

29 yaşındaki defans oyuncusu, 1 ay içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini kaydederek, "Ben de 1 ay içinde Türk olacağım. Benim eşim de Türk. Bir nevi iç güveyi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Ben de bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye’de olmaktan çok mutluyum, burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah Türk olacağım yakında" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Süper Lig Yeni Malatyaspor
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