Ovacık'ta kış çilesi ve doğal güzellik bir arada yaşanıyor

TUNCELİ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Buzul Gölleri'nin bulunduğu 1500 rakımlı ilçe, her mevsim doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir süre önce etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinin bazı yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Kış mevsiminin zorlukları ve güzelliklerinin bir arada yaşandığı Ovacık'ta, doğanın beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu ilçede, karla kaplanan ahşap asma köprüler, yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evleri, göz alıcı güzellikler sunuyor.

İlçede zaman zaman kırağı tutan ağaçlar ile kar ve sisle kaplanan dağlar ve meşe ormanları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.