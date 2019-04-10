Overwatch Archives'ın yeni etkinliği belli oldu: Storm Rising

Storm Rising'de oyuncular Tracer, Genji, Winston ve Mercy karakterlerinden birini seçip Omnic Maximilien'in peşine düşecekler. Küba'ya kaçan Maximilien'i aniden çıkan fırtınayı da alt ederek bulmak oyuncuların ana görevi olacak. Maximilien ise fırtınan karmaşasından yararlanıp gözlerden kaybolmaya çalışacak.

Önceki iki Overwatch Archives etkinliğiyle (Uprising ve Retribution) beraber gelecek olan Storm Rising, beraberinde 160'dan fazla kozmetik öge de getirecek. Bu ögelerin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.



