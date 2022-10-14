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Oxfam: Doğu Afrika'da her 36 saniyede bir kişi açlıktan ölebilir

14.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxfam: Doğu Afrika'da her 36 saniyede bir kişi açlıktan ölebilir

İSTANBUL (AA) - İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, kuraklık nedeniyle yıl sonuna kadar Doğu Afrika'da her 36 saniyede bir kişinin açlıktan ölebileceğini belirtti.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, Kenya, Somali ve Etiyopya'daki insani durumun hızla kötüye gittiği, Somali'de 2011 kıtlığından bu yana en şiddetli kuraklığın görüldüğü kaydedildi.

Doğu Afrika'nın 4 yağmur döneminde de yeterli yağış alamadığı ve gelecek 3 ay içerisinde de yağış döneminin kötü geçmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, iklim değişikliğinin mahsullerin büyük bir kısmını yok ettiği ve hayvancılıkla uğraşanları geleneksel yaşam biçimlerini terk etmeye zorladığı vurgulandı.

- 3 milyar dolara daha ihtiyaç var

Açıklamada, Somali, Kenya ve Etiyopya'da açlık kaynaklı ölümlerin mayıstan bu yana arttığı, bu dönemde her 48 saniyede bir kişinin öldüğü ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası gıda fiyatlarındaki artışa da dikkat çekilen açıklamada, mevcut durumun sürmesi halinde bölgede yıl sonuna kadar her 36 saniyede bir kişinin açlıktan ölme ihtimalinin olduğuna işaret edildi.

Oxfam ayrıca, Güney Sudan, Somali, Kenya ve Etiyopya'daki ihtiyaç sahiplerine yeterli yardımın ulaştırılması için 3 milyar dolara daha ihtiyaç olduğunu duyurdu.

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