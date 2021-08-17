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OYAK Yatırım'dan ilk yarıda 131,8 milyon liralık net kar

17.08.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal: - "Özellikle son 5 yılda OYAK'ın bize sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda öz kaynak karlılığımızı yüzde 21'den 2020 sonu itibarıyla yüzde 54'e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk"

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım, konsolide ana ortaklığa düşen net karını bu yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131,8 milyon liraya yükseltirken, öz kaynaklarını da 586,1 milyon liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konsolide net karını son 5 yılda yüzde 1,206 artırarak geçen yılın sonunda 141,1 milyon liraya ulaştıran OYAK'ın finans şirketlerinden OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ, 2021'de de güçlü büyümesini sürdürüyor.

OYAK Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı 2021 ilk yarıyıl finansal sonuçlarına göre şirket, konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131,8 milyon TL'ye yükseltirken, öz kaynaklarını da 586,1 milyon liraya ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, 40 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son 5 yılda OYAK'ın bize sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda öz kaynak karlılığımızı yüzde 21'den 2020 sonu itibarıyla yüzde 54'e çıkardık. Her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk. Bugünkü yarıyıl sonuçlarımız da bunu doğrular nitelikte. Bu başarılı sonucun yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimleri olduğunu aktaran Ünal, OYAK Yatırım olarak faaliyet gösterdikleri sermaye piyasalarında hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi önemli tecrübeleri bulunduğunu, diğer aracı kurumlardan kendilerini ayrıştıran OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, OYAK Portföy Yönetimi AŞ ve OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ'den oluşan çok güçlü iştirakleri olduğunu bildirdi.

Ünal, "İştiraklerimizin yanında tüketici finansman ve finansal teknolojiler gibi girişim sermayesi yatırımlarımız hızlı gelişim sürecini devam ettirirken yeni alanlara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu yolla büyüme fırsatlarından yararlanarak, ürün çeşitliliğini artırarak paydaşlarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. OYAK Yatırım olarak müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi, üstün kalitede geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız ile güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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