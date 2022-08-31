OYAK Yatırım’dan son 3 yılın en büyük VDMK ihracı

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin kurduğu 2 numaralı Fibabanka ve 3 numaralı Varlık Finansmanı Fonları’nın ihraççıları olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile son 3 yılın en büyük VDMK ihracına aracılık etti. Toplam tutarı 1 milyar TL’yi bulan VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı.

İstanbul’un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının gelecek dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

27 haziranda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre VDMK’lardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj vergisi oranı yüzde 5’e düşürüldü. Karar ile kurumsal yatırımcıların yanında bireysel yatırımcıların da VDMK’lara olan ilgisinin artması ve VDMK ihraçlarının hızlanması bekleniyor.

- 1 milyar TL’lik ihraç

Toplam 1 milyar TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,9 kat (2.872 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 20 farklı vade aralığında, en kısa vade 33, en uzun vade 364 gün olacak şekilde tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.

