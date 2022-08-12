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OYAK Yatırım'dan yılın ilk yarısında 278,5 milyon TL'lik net kar

12.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal: - "2022'in ilk yarısında şirketin konsolide net komisyon gelirleri yüzde 52 artışla 244 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise yüzde 73 yükselişle 430 milyon TL'ye ulaştı" - "Yılın ikinci yarısında yakaladığımız büyümeyi devam ettireceğiz"

İSTANBUL (AA) - OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ (OYYAT), yılın ilk yarısında 278,5 milyon TL'lik net kar elde etti.

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 526 milyon TL'lik halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirket, güçlü büyümesini bu yılın ilk yarısında da sürdürdü. Şirketin özkaynakları 1 milyar TL'yi aştı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda şirketin finansal performansında yaşanan artışın 2022 Ocak-Haziran döneminde de devam ettiğini bildirdi.

Yılın ilk yarısında şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 katına ulaşarak 278,5 milyon TL'ye yükseldiğini aktaran Ünal, şu bilgileri verdi:

"Şirketin iştiraki olan OYAK Grup Sigorta da karlılıkta 4,2 katına ulaşan performansıyla sektörde farklılaşmaya devam etti. Artan ürün çeşitliliği ve OYAK Grup Sigorta tarafındaki güçlü seyre bağlı olarak 2022'in ilk yarısında şirketin konsolide net komisyon gelirleri yüzde 52 artışla 244 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise yüzde 73 yükselişle 430 milyon TL'ye ulaştı. Çizdiğimiz bu olumlu tabloda son dönemde hayata geçirdiğimiz iş birliklerinin yarattığı sinerjinin etkisi büyük oldu. Yılın ikinci yarısında yakaladığımız büyümeyi devam ettireceğiz."

- "Yatırımlara ve global iş birliklerine devam edeceğiz"

Erkan Ünal, OYAK Yatırım olarak global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişimleri olduğunu anımsatarak, faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin bilgi verdi.

İştirakler ile birlikte girişim sermayesi yatırımlarının da gelişerek büyümeye ve karlılığa katkı sağlamaya devam ettiğini kaydeden Ünal, "Önümüzdeki dönemde bu alanlarda yatırımlarımıza ve global iş birliklerine devam ederek, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi ve üstün kalitedeki geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız aracılığıyla güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
OYAK Yatırım konsolide

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