Öykü Serter'den siyasilere sert sözler! ''Gıy gıy gıy... Yettiniz be''

Son dönemin en çok konuşulan programları arasında yer alan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün sunucusu Öykü Serter sosyal medyada siyasi isimleri sert eleştirdi.

Ünlü isim önce Yavuz Ağıralioğlu'nun "Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" haberini alıntılayarak "Ya hadi ya hadi yürü git hadi…Gıy gıy gıy... yettiniz be…" dedi.

Bu paylaşımın ardından tweet zincirine devam eden ünlü sunucu, bu defa Muharrem İnce'yi şu sözlerle eleştirdi;

''LÜZUMSUZ POPÜLARİTENİZİN TADINI ÇIKARIN''

"Nankörsünüz ancak buna yararsınız ve bu kadarsınız. Sizinle de hesaplaşacak ve sonsuza dek unutacağız. Işıltılı günlerinizin son demleri, lüzumsuz popülaritenizin tadını çıkarın."



