Öyle atılmaz böyle atılır! MLS'te akılalmaz gol

Amerikan Futbol Ligi MLS'te heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Charlotte sahasında Columbus Crew ile karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada puanlar paylaşılırken, dakikalar 36'yı gösterirken akıllardan uzun süre çıkmayacak bir an yaşandı.

ÖYLE ATILMAZ BÖYLE ATILIR!

Mücadelenin 36. dakikasında önce ev sahibi ekip orta sahadan başarısız bir şut girişiminde bulundu. Bu pozisyonun hemen ardından konuk ekip Columbus Crew forması giyen Zelarayan orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderirken rakip kaleciyi avlamayı başardı.

GÜNDEM OLDU!

1 dakikada 2 orta sahadan gol girişiminde bulunurken, Zelarayan ile Columbus Crew 1-0 öne geçmeyi başaran taraf oldu. Yaşanan bu an MLS'te en çok konuşulanlar arasına girdi.

????Öyle atılmaz böyle atılır.



⚽️MLS, bildiğiniz gibi... pic.twitter.com/tue52n0rGI — Mynet Spor (@mynetspor) October 7, 2022



