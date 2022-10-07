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Öyle atılmaz böyle atılır! MLS'te akılalmaz gol

07.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Amerika Futbol Ligi MLS'in 33. hafta mücadelesinde Charlotte sahasında Columbus Crew'u konuk etti. 2-2 beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın 36. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı. İki ekipte orta sahadan gol girişimde bulunurken, Columbus Crew futbolcusu Zelarayan attığı golle gündem oldu. İşte detaylar...

Öyle atılmaz böyle atılır! MLS'te akılalmaz gol

Amerikan Futbol Ligi MLS'te heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Charlotte sahasında Columbus Crew ile karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle biten karşılaşmada puanlar paylaşılırken, dakikalar 36'yı gösterirken akıllardan uzun süre çıkmayacak bir an yaşandı.

ÖYLE ATILMAZ BÖYLE ATILIR!

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Mücadelenin 36. dakikasında önce ev sahibi ekip orta sahadan başarısız bir şut girişiminde bulundu. Bu pozisyonun hemen ardından konuk ekip Columbus Crew forması giyen Zelarayan orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderirken rakip kaleciyi avlamayı başardı.

GÜNDEM OLDU!

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1 dakikada 2 orta sahadan gol girişiminde bulunurken, Zelarayan ile Columbus Crew 1-0 öne geçmeyi başaran taraf oldu. Yaşanan bu an MLS'te en çok konuşulanlar arasına girdi.


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